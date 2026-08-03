Der Betrag des Aktienrückkaufprogramms beläuft sich auf bis zu 50 Millionen Franken, was laut den Angaben einem Aufschlag von 9,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs vor der Bekanntgabe entspricht. Landis+Gyr hatte bereits vergangene Woche angekündigt, die Aktienrückkäufe beschleunigen zu wollen.