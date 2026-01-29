Der Umsatz der fortgeführten Geschäfte stieg in den Monaten Oktober bis Dezember 2025 um 39,0 Prozent auf 278,7 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Die Vorjahreszahlen wurden um das verkaufte EMEA-Geschäft bereinigt. Dabei wuchs das Amerika-Geschäft im Vergleich zum Vorjahresquartal um deutliche 54 Prozent, während die Verkäufe in Asien insbesondere aufgrund des Timings von Projekten um knapp ein Viertel zurückgingen.