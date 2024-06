Bereits im Jahr 2021 hatte Landis+Gyr, Anbieter von Energiemanagementlösungen, 75 Prozent am Unternehmen übernommen, die übrigen 25 Prozent blieben in der Hand des dortigen Managements. Etrel ist im Bereich interaktive Ladestationen- und Softwarelösungen für Elektrofahrzeuge tätig und hat den Sitz in Grosuplje, Slowenien.