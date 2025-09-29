Der zuständige Analyst, Mark Diethelm, räumt aber ein, einen Teil der Mittel als Sonderdividende erwartet zu haben - dies, nachdem Landis+Gyr die Dividende gekürzt hatte. Anleger erhielten dieses Jahr nur noch 1,15 Franken je Aktie, nach 2,25 je Aktie im Vorjahr. Investoren, die ebenfalls mit einer Sonderdividende oder gar Dividendenwachstum gerechnet hatten, dürften jetzt enttäuscht sein und die Titel verkaufen.