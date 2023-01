Marge steigern

Zugleich rechnet Landis+Gyr damit, dass die eingeleiteten Kostenmassnahmen die Profitabilität stärken und sich die Lage in den Lieferketten normalisiert. Auch in der Messtechnik gibt es Engpässe in den Lieferketten. Die operative Marge auf Stufe des bereinigten EBITDA will die Gruppe in den Bereich von 12 bis 14 Prozent führen.