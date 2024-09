Bei der Bildung einer neuen Koalition könnte es knapp für das amtierende Regierungsbündnis aus SPD, CDU und Grünen reichen. Andernfalls käme hier wohl das neu gegründete BSW ins Spiel, das bereits nach den jüngsten Wahlen in Sachsen und Thüringen Teil der dortigen Landesregierungen werden könnte. Die Grünen könnten den Einzug in den Landtag in Brandenburg auch schaffen, wenn sie nur ein Direktmandat gewinnen würden und unter fünf Prozent blieben. Dies ist in einem Wahlkreis in Potsdam nach Umfragen sogar wahrscheinlich.