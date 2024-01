Der Bauerverband lehnt die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente ab. Doch an der bäuerlichen Basis brodelt es. Viele Landwirte haben keine Pensionskasse und könnten den Zustupf dringend gebrauchen. Das will die Linke für ihre Kampagne nutzen, wie die «NZZ am Sonntag» unter Berufung auf eine Aktennotiz des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes schreibt. «Personen aus der Landwirtschaft haben die tiefsten Renteneinkommen», heisst es dort.