Es gibt gute Gründe dafür, dass die Investoren auf längere Sicht Gefallen an Emmi gefunden haben - und solchen Gefallen weiterhin haben können. Auch wenn der von CEO Ricarda Demarmels geführte Konzern keinen Drittquartalsbericht liefert, so gibt es Hinweise, «dass die Geschäfte beim Milchverarbeiter weiterhin gut laufen oder sich sogar verbessert haben könnten», wie Elmar Sieber, zuständiger Analyst der Basler Kantonalbank (BKB), am letzten Donnerstag schrieb. Er stützte sich in seiner Analyse unter anderem auf die Berichterstattung von Danone, wonach der Umsatz mit Milchprodukten in verschiedenen Märkten angezogen habe. Also bleibe die Nachfrage nach Milchprodukten offenbar weiterhin hoch. Die BKB erhöhte das Kursziel für Emmi von 950 auf 1050 Franken und bestätigte das «Übergewichten»-Rating.