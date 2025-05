Thomas Heller ist seit März 2024 als Chief Investment Officer (CIO) für die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe tätig. Der 58-jährige arbeitet am Schweizer Firmensitz in Zürich, ist aber für die gesamte Gruppe tätig. Heller war zuletzt Anlagechef und Mitglied der Geschäftsleitung von Belvédère Asset Management. Zuvor war er langjährig in führenden Positionen bei der Schwyzer Kantonalbank, der LGT Group und der Julius Bär Asset Management tätig. Der studierte Ökonom sowie eidgenössisch diplomierte Finanzanalytiker und Vermögensverwalter begann seine Karriere als Senior Economist bei der Credit Suisse. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Konjunktur- und Finanzmarktanalyse ebenso wie in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden.