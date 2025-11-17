Damit verweisen die Verfasser der Studie auf etwas sehr Wichtiges: Um mittel- bis langfristig hohe Anlageergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, kurzfristige Anlagerisiken einzugehen und die Dividenden sowie Coupons von Aktien und Anleihen zu reinvestieren. Das Fazit wirkt etwas paradox, aber nachvollziehbar: «In einem inflationsgeprägten Umfeld wie dem heutigen kann es paradoxerweise auf lange Sicht deutlich riskanter sein, Bargeld zu halten.»



Diesen Schluss belegt die Deutsche Bank mit handfesten Beweisen: Die Auswertung von 200 Jahren globaler, inflationsbereinigter Renditen (in US-Dollar) zeigt, dass Aktien die beste Anlageklasse waren. Sie erzielten im Schnitt 4,9 Prozent pro Jahr, ein 60/40-Portfolio bestehend aus Aktien und Obligationen kam auf 4,2 Prozent, Staatsanleihen auf 2,6 Prozent, Geldmarktpapiere auf 1,9 Prozent und Gold auf 0,4 Prozent. Nur Bargeld verlor real 2,0 Prozent pro Jahr an Wert. Langfristig gesehen war CAsh also in der Tat riskanter.