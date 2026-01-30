Tablette und Zahlen als Katalysatoren

Die erste grosse Herausforderung für das Unternehmen besteht darin, seinen First-Mover-Vorteil bei oralen GLP-1-Medikamenten zu nutzen. Der Wettbewerb wird hart sein, da Tabletten als Schlüssel zur Ausweitung des Marktes für Adipositasmedikamente gelten, da sie für Patienten bequemer sind als Injektionen. Eine regulatorische Entscheidung in den USA über die Tablette von Eli Lilly namens Orforglipron wird im nächsten Quartal erwartet.