Zu wenig Flugzeuge

Der Reise-Nachholbedarf nach fast drei Jahren Abschottung ist bei Privat- und Geschäftsreisenden gross. Doch Corona-Testauflagen in Europa und den USA für Reisende aus China, ein Mangel an einsatzfähigen Langstreckenfliegern und erforderliche neue Genehmigungen von Routen bremsen Experten zufolge den Wiederaufbau des Flugplans nach dem Einbruch in der Corona-Krise. Nach Daten von Cirium macht das Angebot an China-Flügen im Januar erst elf Prozent des Volumens von 2019 aus. Bis April seien 25 Prozent zu erwarten.