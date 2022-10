Geäussert hat sich Fink unter anderem auch zur internationalen Wirtschaftsentwicklung. Besorgt zeigt er sich beim Thema Teuerung: "Viele der jüngsten Entwicklungen sorgen für ein hohes Inflationsrisiko", sagt er. Doch gleichzeitig warnt er vor zu grossen Zinserhöhungen durch die Notenbanken: "Wir müssen uns die Frage stellen, was so magisch wichtig ist an einem Inflationsziel von 2 Prozent. Wieso nicht 3 Prozent?"