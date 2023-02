Der frühere Finanzminister Lawrence Summers betonte das Risiko eines plötzlichen Abschwungs in der Wirtschaft nach einem Anstieg des Beschäftigungswachstums, welches sich im letzten Monat verstärkt hat. Die Anzahl der neuen Stellen stieg um 517'000 gegenüber den prognostizierten 198'000 neuen Stellen. Die Zahlen stellten alle Erwartungen in den Schatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass es je so schwierig war, die US-Wirtschaft zu lesen", sagte Summers gegenüber Bloomberg.