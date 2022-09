Was das Vereinigte Königreich betrifft, "befinden wir uns in einem sehr komplexen und unerforschten Gebiet", sagt Summers. Während die Intervention der Bank of England auf dem Gilt-Markt für eine gewisse Zeit für eine Stabilisierung gesorgt habe, könnte sich dies als nicht dauerhaft erweisen, meint der Harvard-Professor und merkt dazu an, dass der Plan der Bank of England darin bestünde, die Operationen bis zum 14. Oktober fortzusetzen.