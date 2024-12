Generell wird es für die Regierungen in aller Welt immer schwieriger, ihre Haushalte zu verwalten, wenn die Bevölkerung nicht bereit ist, die Sparmassnahmen zu unterstützen. Summers Bemerkungen kommen vor dem Hintergrund, in welchem Frankreichs Regierung wegen Haushaltsstreitigkeiten stürzte und Südkoreas Präsident inmitten eines langwierigen Streits mit den Oppositionsparteien über Steuerfragen kurzzeitig das Kriegsrecht ausrief. Auch in Deutschland brach die Koalitionsregierung im Streit um die Ausgaben zusammen.