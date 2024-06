Der ehemalige US-Finanzminister Lawrence Summers sieht im Laufe der Zeit höhere langfristige Zinssätze. "Die Märkte sollten sich in absehbarer Zukunft an Zinssätze im aktuellen Bereich gewöhnen und wahrscheinlich auch an langfristige Zinssätze über dem aktuellen Niveau“, sagte er am Dienstag in einem Webinar des Economic Club of New York, das er mit dem ehemaligen Chefökonomen des Weissen Hauses, Glenn Hubbard, durchführte.