In der Diskussion um die künftigen Eigenmittelanforderungen für die UBS hatte am Freitag eine Gruppe von bürgerlichen Parlamentariern einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Der Vorschlag sieht zwar auch weiterhin eine vollständige Unterlegung der ausländischen Tochtergesellschaften der UBS mit Eigenkapital vor. Die UBS soll jedoch dafür bis zu einem Anteil von 50 Prozent sogenannte AT1-Anleihen anrechnen können. Die Kosten für die UBS bei AT1-Anleihen dürften deutlich tiefer sein als für hartes Eigenkapital.