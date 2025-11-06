Gegen 9.55 Uhr notiert die Aktie 7,6 Prozent höher auf 14,10 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) um 0,4 Prozent nachgibt. Damit gehört der Online-Reiseanbieter zu den stärksten Titeln des Tages. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bisher aber auch rund 19 Prozent an Wert verloren.