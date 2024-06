Freesailors werde bis zum 30. Juni anteilig Aktien an Anteilseigner übertragen, die künftig direkt an Lastminute beteiligt sein wollen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit wird Freesailors künftig noch gut 39 Prozent an der Gruppe halten. Davor war es mit rund 53 Prozent mehr als die Hälfte.