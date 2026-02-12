Das Unternehmen führt das Umsatzwachstum auf eine «konsequente operative Umsetzung über das gesamte Jahr hinweg» sowie auf die hohe Nachfrage nach Ferienreisen zurück. Besonders die sogenannten «dynamischen Ferienpakete» haben sich erneut als zentraler Wachstumstreiber erwiesen. Dabei handelt es sich um in Echtzeit kombinierte Reiseangebote, bei denen Flüge, Hotels und weitere Leistungen flexibel zu einem Gesamtpaket gebündelt werden.