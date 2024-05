Diese neue Dividendenpolitik wird den Aktionären an der Generalversammlung vom 20. Juni zur Abstimmung vorgelegt. Somit sollen rund ein Drittel ausgeschüttet und zwei Drittel in weiteres Wachstum investiert werden - sofern sich das makroökonomische Umfeld nicht wesentlich ändere. «Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die neue Dividendenpolitik das richtige Gleichgewicht zwischen der Rückführung von Gewinnen an die Aktionäre und dem Erhalt von Kapital für künftige Wachstumsinitiativen trifft», sagte Verwaltungsratspräsident Yann Rousset in einer Mitteilung vom Montag.