Die Dividende soll mit 0,93 Euro daher nur noch etwas mehr als halb so hoch wie ein Jahr zuvor ausfallen. Der Umsatz sackte um 7 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro ab. Dieses Jahr sollen Absatz und Erlös in einer Bandbreite zwischen minus 5 bis plus 7 Prozent gegenüber den Vorjahreswerten liegen. Der Auftragseingang nahm 2025 dank hoher Bestellungen aus Europa insgesamt um 7 Prozent auf 281.325 Fahrzeuge zu.