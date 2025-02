Konjunkturdaten haben die Aktien des schweizerisch-schwedischen Technologieunternehmens in den letzten Tagen angeschoben. So zog der ZEW-Index auf 26 Punkte an, das Plus gegenüber dem Januar beträgt 15,7 Punkte. Das sei der stärkste Anstieg des Index in den vergangenen zwei Jahren. Er bildet die Erwartungen für den Wirtschaftsgang in Deutschland ab. Da Deutschland die wichtigste europäische Volkswirtschaft ist und ABB etwa ein Drittel des Umsatzes in Europa macht, schöpften die Anleger Zuversicht. Zudem stieg in den USA, einem weiteren wichtigen Markt für ABB, der Empire State Index um 18,3 Punkte - von minus 12,6 im Januar auf plus 5,7 Punkte im Februar.