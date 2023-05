Auch ist das Unternehmen dabei profitabler geworden. Für das Gesamtjahr zeigt sich der an der US-Börse kotierte Konzern nun noch zuversichtlicher. Von Januar bis März steigerte On den Umsatz um gut 78 Prozent auf 420 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Es ist der höchste Umsatz, den On je in einem Quartal erzielt hat. Dabei hätten alle Verkaufsregionen und Produktekategorien zum Anstieg beigetragen.