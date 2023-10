An der Börse lief es zuletzt allerdings nicht so gut. Seit etwa Mitte August tendieren die in New York kotierten Aktien nach unten. Insgesamt steht im laufenden Jahr aber noch immer ein Plus von gut 52 Prozent zu Buche. Mit 25,99 US-Dollar liegen die Titel damit aber nur knapp über dem Ausgabepreis von 24,00 Dollar im September 2021, als On an die Börse ging.