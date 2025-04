Bisher war Inait hauptsächlich Connaisseurs der künstlichen Intelligenz (KI) bekannt. Nun hat das Start-up, 2016 in Lausanne gegründet, seinen internationalen Durchbruch: Mitte März kündigte es eine Partnerschaft mit dem Softwareriesen Microsoft an. Gemeinsam sollen Forschung, Produktentwicklung, Markteinführungsstrategien und Co-Selling-Initiativen in Angriff genommen werden, zunächst in den Bereichen Finanzen und Robotik. Von einem «entscheidenden Moment in der Firmengeschichte» spricht Henry Markram (63), Gründer und VR-Präsident von Inait.