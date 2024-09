Der Wolfsburger Autobauer hatte vor zwei Wochen angekündigt, seinen Sparkurs deutlich zu verschärfen und dabei auch in Aussicht gestellt, Werke zu schliessen. Finanzchef Arno Antlitz hatte davon gesprochen, dass auf dem europäischen Automarkt jährlich zwei Millionen Fahrzeuge weniger verkauft würden als vor der Pandemie - auf VW entfalle davon ein Viertel. Die Jefferies-Analysten schrieben, die Marke Volkswagen erwäge, zwei bis drei Werke zu schliessen, dafür kämen vier oder fünf Standorte in Deutschland in Frage. Den möglichen Stellenabbau bezifferten die Experten auf mehr als 15.000.