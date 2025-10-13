Der seit Anfang des Jahres amtierende Konzernchef Stefan Bollinger ist dabei, das Kreditportfolio der vom Signa-Skandal mit voller Wucht getroffenen Bank auf weitere Problemfälle zu durchforsten. Anfang 2024 hatte Bär Netto-Kreditverluste von 606 Millionen Franken verbucht, der grösste Teil davon in Zusammenhang mit Signa. Bär gehörte zu den grössten Kreditgebern der Immobiliengruppe des Tiroler Investors Rene Benko. Als Reaktion will Bär das sogenannte Private-Debt-Geschäft, das sehr reichen Kunden Finanzierungen gegen zukünftige Cash Flows und nicht börsennotierte Wertpapiere zur Verfügung stellt, bis Ende 2026 vollständig abwickeln. In Zukunft sollen ausschliesslich vermögende Privatkunden Lombard- und Hypothekarkredite erhalten.