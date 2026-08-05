Durch einen Deal ‌wäre ein Branchenriese mit einem gemeinsamen Börsenwert von fast 400 Milliarden Dollar entstanden. Die Spekulationen hatten die Aktien von AstraZeneca unter Druck gesetzt, die in der Folge ​um rund neun Prozent nachgaben. Die Papiere von Bristol Myers ​Squibb blieben dagegen weitgehend stabil. Nach der Nachricht ​am Mittwoch erholten sich die in London notierten AstraZeneca-Papiere und legten um 4,5 Prozent auf 122,58 ‌Pfund zu. Die Aktien von Bristol Myers Squibb gaben im vorbörslichen US-Handel dagegen um 2,2 Prozent auf 64,46 Dollar nach.