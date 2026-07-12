Bei einer Betriebsdauer von 60 Jahren bezifferten die Autoren der am Sonntag publizierten Studie den jährlichen Wertschöpfungseffekt auf rund 1,6 Milliarden Franken. Die Berechnungen basierten auf einem Szenario mit einem neuen Kernkraftwerk vom Typ EPR, das im Jahr 2050 in Betrieb ginge.