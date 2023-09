Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und das Robert-Koch-Institut (RKI) haben Risikogruppen aufgerufen, sich gegen das Covid-19-Virus impfen zu lassen. «Personen ab 60 Jahren und Risikogruppen sollten sich impfen lassen, am besten auch gleich gegen Influenza. Auch bei der Influenza sind es die Älteren und die Vorerkrankten, die am stärksten gefährdet sind», sagte Lauterbach am Montag in Berlin. Man solle das Risiko mindern, an Long-Covid zu erkranken. Lauterbach liess sich bei dem Termin selbst mit dem gegen neue Viren-Varianten angepassten Impfstoff gegen Corona impfen. Ab heute steht das Vakzin der Hersteller BioNTech/Pfizer in den Arztpraxen zur Verfügung. «Insgesamt werden wir in diesem Herbst wieder sehr viele Fälle einer Corona-Infektion haben», sagte der SPD-Politiker. Staatliche Massnahmen sind noch nicht geplant.