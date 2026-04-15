Die Ölknappheit auf dem Weltmarkt wegen des Iran-Kriegs eröffnet dem grossen Ölexporteur Russland Chancen auf Mehreinnahmen. China und Indien sind die wichtigsten Importeure von russischem Öl. Um die Preissteigerungen auf dem Weltmarkt zu dämpfen, hatte US-Präsident Donald Trump für einen Monat auch Sanktionen gegen russische Ölverkäufe ausgesetzt. Seit dem vergangenen Wochenende sind die Beschränkungen aber wieder in Kraft.