Was die KI an Unstimmigkeiten in Lebensläufe hineinschmuggelt, ist gerade für Nachwuchskräfte oft schwer erkennbar, für Branchenprofis dagegen auf den ersten Blick. So berichten Bewerber von Erfahrungen in der «Industrial Group» einer Bank. Das Team, das Unternehmen in Branchen wie Fertigung und Transport berät, wird jedoch typischerweise als «Industrials Group» bezeichnet.