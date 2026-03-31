Dennoch ist der Deal für beide Unternehmen der grösste ihrer Firmengeschichte. McCormick wird damit zu einem globalen Giganten für Gewürze, Würzmittel und Würzsaucen. Unilever wiederum positioniert sich als globaler Marktführer in den Bereichen Schönheitspflege, Körperpflege und Haushaltspflege. Konzernchef Fernando Fernandez hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er diese Bereiche als Schlüssel für zukünftiges Wachstum sieht und nicht die Lebensmittel. Den verbleibenden Teil der Geschäfte beziffert Unilever auf 39 Milliarden Dollar Umsatz.