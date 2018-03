Das Produkt- und Markenportfolio von Thurella umfasst Konzepte unter den Marken "Biotta" - führende Schweizer Bio-Säfte, "Traktor" Bio-Smoothies, "Vivitz" Bio-Eistees und "C-ICE". Mit dieser Übernahme stärke Orior die Position über den klassischen Lebensmittelbereich hinaus in einer wachsenden Premium-Nische von Bio-Getränken im In- und Ausland, teilte der Nahrungsmittel-Hersteller am Donnerstag mit.

Die entsprechenden Aktienkaufverträge wurden den Angaben zufolge am (gestrigen) 28. Februar 2018 mit den Hauptaktionären von Thurella unterzeichnet. Gleichzeitig unterbreitet Orior den weiteren Aktionären ein Angebot für die Übernahme der restlichen sich im Publikum befindenden Aktien.

Das Angebot von 150 CHF pro Aktie, abzüglich der voraussichtlichen Dividende von 2,00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017, entspreche dem gleichen Preis, den Orior für die Übernahme der Mehrheit den Hauptaktionären bezahle, heisst es.

Für Verwaltungsrat und Management von Thurella sei Orior die Wunsch-Eigentümerin, schreibt Orior weiter. Die zwei Unternehmen verbinde sowohl das "Traditionsdenken mit starken Schweizer Wurzeln" als auch die kulturellen Werte. Orior ermögliche der Bio-Getränkegruppe dabei, sich als eigenständiges Kompetenzzentrum im In- und Ausland weiterzuentwickeln. Der Verwaltungsrat von Thurella unterstütze die Übernahme und das Angebot an die Publikumsaktionäre einstimmig und empfehle es den Aktionären zur Annahme.

Höhere Dividende

Weiter gab Orior seine Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2017 bekannt. Der Nettoerlös konnte akquisitionsbedingt um knapp 11 Prozent auf 585,5 Mio CHF gesteigert werden. Das Auslandgeschäft (Culinor Food Group) habe dabei die Erwartungen übertroffen, heisst es.

Dazu kam eine EBITDA-Steigerung um gut 12 Prozent auf 57,7 Mio CHF verbunden mit einer Margenverbesserung auf 9,9 Prozent von 9,7 Prozent im Vorjahr und eine Reingewinnzunahme von knapp 13 Prozent auf 32,0 Mio CHF. Die Dividende soll erneut erhöht werden, und zwar um 8 Rappen auf 2,17 CHF pro Aktie.

(AWP)