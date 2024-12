In den letzten Jahren gehörte die Tiernahrung zu den umsatz- und margenstärksten Sparten von Nestlé. Die bekannten Marken «Felix» und «Purina» spülten beinahe 19 Milliarden Franken in die Kassen. Das heisst: Jeder fünfte Umsatzfranken bei Nestlé kommt von Petcare. Die Margen lagen bei 20,7 Prozent - 3,4 Prozentpunkte über dem Konzerndurchschnitt. Allein in den USA macht die Sparte zwei Drittel der Verkäufe am Gesamtumsatz aus.