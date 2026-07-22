Die finanziell angeschlagene Firma hatte den Jahresabschluss 2025 noch nicht veröffentlicht. Anfang Juni hatte Leclanché von der Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX eine Fristverlängerung für die Publikation bis zum 31. Juli erhalten. Die Aktien von Leclanché wurden vom Handel ausgesetzt. Die Suspendierung gilt laut früheren Angaben, bis der Jahresbericht veröffentlicht und bei der Börsenaufsicht eingereicht worden ist.