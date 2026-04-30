Der Nettoverlust belief sich 2025 laut den provisorischen Zahlen auf 72,9 Millionen Franken, wie Leclanché am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche gegenüber dem bereits hohen Vorjahresverlust einer Verschlechterung um 7,6 Prozent. Diese sei in erster Linie auf eine einmalige Wertminderung in Höhe von 7,6 Millionen im Zusammenhang mit einem Solar- und Speicherprojekt in St. Kitts zurückzuführen.