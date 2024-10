Die SIX Exchange Regulation (SER) hat ein Gesuch um Fristerstreckung bis Ende Oktober gutgeheissen. Grund für das Gesuch sei der laufende Due-Diligence-Prozess mit Pinnacle International, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dieser Prozess binde viele interne Ressourcen, vor allem im Finanzbereich. Weitere Details zum Zeitplan wurden in der heutigen Mitteilung nicht genannt.