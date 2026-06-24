Der Batterienhersteller muss die erforderliche Finanzierung von 141,3 Millionen Euro nun bis Ende Juni 2027 sichern. Das Westschweizer Unternehmen hatte ursprünglich bis Ende Juni 2026 Zeit, wie Leclanché am Mittwoch mitteilte.
(AWP)
Leclanché hat von der europäischen Förderagentur CINEA eine Verlängerung der Frist für den Finanzierungsnachweis im Rahmen eines Zuschusses von 74,2 Millionen Euro erhalten.
Der Batterienhersteller muss die erforderliche Finanzierung von 141,3 Millionen Euro nun bis Ende Juni 2027 sichern. Das Westschweizer Unternehmen hatte ursprünglich bis Ende Juni 2026 Zeit, wie Leclanché am Mittwoch mitteilte.
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