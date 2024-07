Gemäss einer am Dienstagabend veröffentlichten Vereinbarung werden Pinnacle und Leclanché ein Joint Venture gründen, das von Pinnacle mit bis zu 360 Millionen Franken finanziert wird. Leclanché selbst wird eine Sacheinlage von 50 Prozent in das Joint Venture einbringen. Die Private-Equity-Gesellschaft übernimmt damit einen Anteil von rund 40 Prozent an Leclanché, wie es in der Mitteilung heisst.