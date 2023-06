Konkret werden nun Schulden in Höhe von 66,7 Millionen Franken durch eine ordentliche Kapitalerhöhung in Aktien der Gesellschaft umgewandelt, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend. Am Deal beteiligt sind gemäss früheren Angaben unter anderem die SEF-Lux, deren wirtschaftlich Berechtigter die Leclanché-Hauptaktionärin Pure Capital SA ist.