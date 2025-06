So arrangiert die Firma derzeit eine Brückenfinanzierung in Höhe von 40 Millionen Franken in Form eines Wandelkredits. Von diesem sollen bis zu 23 Millionen Franken in Eigenkapital umgewandelt werden, wie Leclanché weiter mitteilte. Dies müssen die Aktionäre auf der bevorstehenden Generalversammlung noch gutheissen.