Pinnacle unterstütze die Vision von Leclanché in Schlüsselsektoren wie Schienenverkehr, Schifffahrt, Schwerlastverkehr, Spezialfahrzeuge und stationäre Energiespeicher und will die Marktpräsenz ausbauen, heisst es in der Mitteilung weiter. So ziele die Partnerschaft darauf ab, durch zwei neue 2-GWh-Anlagen in Europa und im Nahen Osten die eigenen Produktionsstätten vor Ort auszubauen. Damit soll beispielsweise die wachsende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen bedient werden.