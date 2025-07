So lag der Reinverlust 2024 bei 67,7 Millionen Franken nach 70,5 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Die konsolidierten Gesamteinnahmen beliefen sich auf 18,4 Millionen Franken und damit auf Vorjahresniveau. Der operative Verlust habe sich auf 52,7 von 65,7 Millionen im Vorjahr verbessert, was dem «effektiven Kostenmanagement» zu verdanken sei.