In der Einladung zur Generalversammlung, die Ende Juni veröffentlicht wurde, würden aktuell drei Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen. Am 5. August sollen nun noch zwei weitere neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt werden, um diesen «zu stärken». Der Leclanché-VR unterstützt die Wahl von Pacaud und Houillon, wie Verwaltungsratspräsident Lex Bentner laut Mitteilung sagte.