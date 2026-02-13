In einer ersten Mitteilung an die Belegschaft vom 29. Januar seien die Angestellten über eine Verzögerung bei der Auszahlung informiert worden und es sei versprochen worden, diese Situation binnen einer Woche zu beheben. In einer zweiten Mitteilung Anfang Februar sei dann eine weitere Verzögerung um eine Woche angekündigt worden, wobei von "Kommunikationsproblemen mit den Aktionären" die Rede gewesen sei.