Beim Batteriehersteller Leclanché kommt es zu mehreren Wechseln im Verwaltungsrat: Verwaltungsratspräsident Alexander Rhea gibt sein Amt ab, verbleibt aber im Aufsichtsgremium. Zudem tritt Bernard Pons per 31. Dezember aus dem Verwaltungsrat aus.



Aus diesem Grund beruft das Westschweizer Unternehmen gemäss eigenen Angaben vom Freitag auf den 12. Januar eine ausserordentliche Generalversammlung ein. An dieser sollen zwei neue Mitglieder, Lex Bentner und Abdallah Chatila, in den Verwaltungsrat gewählt werden. Bentner soll neuer Verwaltungsratspräsident werden, wie Leclanché weiter in der Einladung zur ausserordentliche Generalversammlung mitteilte.