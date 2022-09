Die Aufsicht der Schweizer Börsenbetreiberin SIX hat den Westschweizern nun eine Frist bis Ende November gewährt. Grund für den bewilligten Antrag an die SIX Exchange Regulation sind verschiedene interne Veränderungen innerhalb des Finanzteams in den letzten sechs Monaten, teilte Leclanché am Donnerstag in einem Communiqué mit. Dazu kämen eine Ausgliederung des eTransport-Geschäfts sowie ein Upgrade des ERP-Systems.